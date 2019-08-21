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В Запорожье прибудет Молченская чудотворная икона Пресвятой Богородицы

21.08.2019 / 11:48
В Запорожье прибудет Молченская чудотворная икона Пресвятой Богородицы
Молченкая икона Пресвятой Богородицы Источник: Центр информации УПЦ
Святыню доставят из Печерского женского монастыря г. Путивля

В Запорожье, в Свято-Покровский кафедральный собор УПЦ прибудет великая православная святыня – Молченская чудотворная икона Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, торжественная встреча святыни в соборе состоится 27 августа в 16.00.

Святыню доставят из Печерского женского монастыря г. Путивля, который расположен в северной части Сумской области.

Явление иконы Богоматери монахам произошло на Молченском болоте 1 октября 1405 года. На том месте была воздвигнута часовня, а позже – церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы и монастырь – Молченская пустынь.

Первообраз погиб в пожаре, но сохранился первый список Молченской иконы Божией Матери, написанный в 1724 году при игумене Моисее.

Список прославился многими чудесами и является чудотворным. Особенно молитва перед Молченской иконой помогает людям больным онкологическими заболеваниями и учащимся.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, запорожская епархия, чудотворная икона
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