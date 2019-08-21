В Совете Европы поддерживают скорейшее проведение "нормандского саммита"

Об этом написал в Twitter представитель СЕ Даниэль Холтген.

"Президент Макрона и президент Путин обсуждают возобновление переговоров по Украине в течение "недели". Очень хорошая новость. Совет Европы и генеральный секретарь Ягланд полностью поддерживают этот процесс", - заявил пресс-секретарь СЕ.

Напомним, 19 августа президент Франции Макрон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду и намерен провести саммит в "нормандском формате" в течение ближайших недель.

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