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Сытник: НАБУ не занимается несанкционированной "прослушкой"

21.08.2019 / 10:54
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник дает понять, что НАБУ не устанавливало несанкционированную "прослушку" в кабинете заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской.

"Мы не занимаемся несанкционированным прослушиванием. Все, что мы прослушиваем, делается с санкции суда", - сказал Сытник журналистам во вторник, 20 августа, комментируя информацию об обнаружении в кабинете Стрижевской несанкционированных прослушивающих спецсредств.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что 17 августа в кабинете Стрижевской была обнаружена "прослушка", в Генпрокуратуре увязывают этот факт с делом о коррупции директора НАБУ Сытника.

"В субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, который поддерживает админпротокол по Сытнику", - написала пресс-секретарь.

По ее словам, для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей Генпрокуратуры необходимо разрешение от заместителя генпрокурора либо от самого генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно было быть разрешение от руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - заместителя генпрокурора. Однако ни один из заместителей генпрокурора, генпрокурор или руководитель САП такую "прослушку" не санкционировал, указала Сарган.

По факту обнаружения несанкционированной "прослушки" в кабинете замгенпрокурора СБУ зарегистрировано уголовное производство.

"ГСУ СБУ внесено в ЕРДР и начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 УК", - написала Сарган в своем аккаунте в Твиттере 19 августа вечером.

Источник

прослушка, НАБУ, Сытник
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