Войти | Зарегистрироваться
12:19

пятница,
06 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Запорожчине верующие УПЦ пройдут крестным ходом с мощами священноисповедника Феодосия Мелитопольского

06.09.2019 / 11:37
На Запорожчине верующие УПЦ пройдут крестным ходом с мощами священноисповедника Феодосия Мелитопольского
Крестный ход в Мелитополе. Запорожская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Молитвенное шествие начнется в 11.00, после Божественной литургии

На Запорожчине в Мелитополе верующие Украинской Православной Церви пройдут крестным ходом с мощами священноисповедника Феодосия Мелитопольского по центральным улицам города.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожского епархии, 18 сентября торжественное празднование в честь дня обретения мощей покровителя города священноисповедника Феодосия возглавит митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Молитвенное шествие начнется в 11.00, после Божественной литургии.

* Священноисповедник Феодосий Мелитопольский жил в городе в начале 20-го века, был подвергнут гонениям, но не отрекся от веры, за что православной церковью был причислен к лику святых. В 1950 году священник Феодосий умер и был похоронен на Красногоровском кладбище. В 2012 году по решению Священного Синода УПЦ исповедник Феодосий Мелитопольский был канонизирован.

 

крестный ход, УПЦ, запорожская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 сентября
5 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.