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В Тернопольской области архиереи и священники УПЦ отпели легенарного украинского кобзаря

06.09.2019 / 11:07
В Тернопольской области архиереи и священники УПЦ отпели легенарного украинского кобзаря
Отпевание Василия Жданкина. Тернопольская епархия Источник: Центр информации УПЦ
В богослужение приняли участие многочисленные представители духовенства, родственники, коллеги-артисты, представители власти и верующие УПЦ

На Тернопольщине в Свято-Николаевском соборе города Кременец, 5 сентября, архиереи и священники УПЦ совершили отпевание известного украинского кобзаря Василия Жданкина.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии, Василия Жданкина похоронили в селе Белокриница в Тернопольской области, где известный кобзарь провел детские годы своей жизни.

В богослужение, которое возглавили архиепископ Шумский Иов и епископ Феодосий, приняли участие многочисленные представители духовенства, родственники, коллеги-артисты, представители власти и верующие УПЦ.

Как сообщалось, 2 сентября в автокатастрофе погиб известный украинский кобзарь Василий Жданкин. Он был обладателем гран-при фестиваля «Червона рута» (1989) в городе Черновцах, где впервые публично исполнил гимн «Ще не вмерла Украина». Гастролировал в более чем 20 странах – Аргентине, Канаде, США, России и др. Пел в хоре Свято-Успенской Почаевской лавры, писал собственные песни, был настоящим патриотом своей страны и глубоковерующим человеком.

 

Источник: Inpress.ua
кобзарь, отпевание, УПЦ, тернопольская епархия
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