На Тернопольщине погиб легенарный украинский кобзарь и прихожанин УПЦ, который во времена СССР первым публично исполнин Гимн Украины

На Тернопольщине в городе Кременец, 2 сентября, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб легендарный украинский кобзарь и прихожанин Украинской Православной Церкви Василий Жданкин.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Фейсбук клирика Тернопольской епархии УПЦ протоиерея Георгия Прокопчука.

«Страшная трагедия произошла в нашем городе Кременце. Сегодня в результате аварии разбился насмерть мой хороший друг кобзарь Василий Александрович Жданкин. Легенда нашего края. Прекрасный Христианин и вообще Человек с большой буквы. Царство Небесное и вечная память!» – написал священник.

Как сообщают СМИ, 61-летний Василий Жданкин попал в аварию вечером 2 сентября в нескольких сотнях метров от собственного дома: его скутер столкнулся с легковым автомобилем. Певец умер в карете «скорой помощи».

Василий Александрович Жданкин родился 23 мая 1958 года в станице Гурмай Краснодарского края на Кубани. Пел в Волынском народном хоре, Тернопольской областной филармонии, Успенской Почаевской лавре. Исполнял песни на свои стихи и произведения украинских поэтов. В 1989 году на фестивале «Червона Рута» впервые во времена СССР публично исполнин Гимн Украины. С 1990 года концертировал как кобзарь. Аккомпанировал себе на кобзе. Гастролировал в более чем 20 странах – Аргентине, Канаде, США, России и др. Был женат, воспитал троих детей.