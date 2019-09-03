Войти | Зарегистрироваться
14:09

вторник,
03 сентября
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Вторая по размеру фракция не будет голосовать за снятие неприкосновенности

03.09.2019 / 13:50
Вторая по численности депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает сайт ОПЗЖ.

Прямая речь сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко: "Когда мы голосовали за этот законопроект в первом чтении, было понятно, что неприкосновенность также будет снята с президента и судей. И это был бы хороший сигнал для общества. Если же снимать неприкосновенность только с депутатов, то их можно будет "нагибать". Поэтому мы готовы поддержать снятие неприкосновенности, но со всех".

Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, фракция ОПЗЖ не голосовала за принятие законопроекта №7203 в первом чтении.

В свою очередь в 2017 году 28 голосов "за" направление указаного законопроекта в Конституционный суд дала фракция "Оппоблок", членом которой был тогда Юрий Бойко.

Напомним, ночью с 29 на 30 августа, на первом заседании Верховной Рады 9 созыва депутаты в первом чтении поддержали законопроект о снятии неприкосновенности народных депутатов.

Согласно Конституции Украины, для того, чтобы объявить депутату подозрение, задержать его или арестовать, правоохранителям необходимо согласие Верховной Рады.

После парламентских выборов 2014 года пять фракций в своем коалиционном соглашении пообещали отменить депутатскую неприкосновенность. Однако в течение 9 созыва изменения в Конституцию так и не внесли.

17 октября 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко внес законопроект об отмене неприкосновенности, предложив, чтобы изменения вступили в силу в 2020 году. Именно за этот законопроект голосует уже новая Верховная Рада.

Представительница президента в парламенте Ирина Луценко объясняла, что Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года потому, что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.

В то же время, в парламенте был зарегистрирован другой проект (№6773) авторства 158 народных депутатов, который предусматривал немедленную отмену неприкосновенности.

Согласно процедуре, для внесения изменений в Конституцию, депутаты должны сначала направить законопроект в Конституционный суд для согласования.

19 октября 2017 года Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.

6 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным проект, который предусматривал немедленную отмену иммунитета.

20 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект Порошенко.

Команда Владимира Зеленского во время его президентской кампании обещала, в частности, отмену неприкосновенности.

Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что хочет, чтобы нардепы отменили свою неприкосновенность. Он также определил законопроект своего предшественника Порошенко как неотложный.

В партии Зеленского "Слуга народа" утверждали, что ее первоочередной задачей в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности.

Источник 

Рада, Бойко, депутатская неприкосновенность, ОПЗЖ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.