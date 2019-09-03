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На Львовщине священники УПЦ подарили школьникам уникальные молитвословы

03.09.2019 / 13:27
На Львовщине священники УПЦ подарили школьникам уникальные молитвословы
Фото: Львовская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Данное издание является единственным детским молитвословом в мире, написанным на изводе, который в народе часто называют «киево-галицким» или «закарпатским»

Юные прихожане Свято-Покровского храма УПЦ в городе Борислав Львовской области, 1 сентября после Божественной литургии и молебна перед началом учебного года, получили в подарок от священнослужителей уникальные детские молитвословы.

Детский молитвослов, написанный киевским изводом славянского языка (в украинской транскрипции), издан по благословению митрополита Львовского и Галицкого Филарета, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии.

Пояснения к молитвам, которые лично проверял митрополит Львовский и Галицкий Филарет, написал протоиерей Дионисий Буренко. Иллюстрации к изданию сделала прихожанка Свято-Покровского храма Вероника Куцик.

Данное издание является единственным детским молитвословом в мире, написанным на изводе, который в народе часто называют «киево-галицким» или «закарпатским». «Взрослый» молитвослов на этом изводе был издан несколько лет назад в Тернопольской и Владимир-Волынской епархиях УПЦ.

Молитвословы с пояснениями, написанные киевским изводом, изданы Свято-Покровским приходом при поддержке БФ «Святых благоверных князей Бориса и Глеба».

***Киевский извод (украинское произношение, украинская редакция: от церковнослав. «изводъ» – «сведение», «список», «редакция») – традиция прочтения церковнославянского языка на украинский лад с определенным приближением к современному украинскому языку. Также традиция записи (транслитерации) церковнославянского текста буквами современного украинского алфавита по принципу «как слышится – так пишется».

Сегодня киевский извод применяется в литургической практике в нескольких западных епархиях Украинской Православной Церкви, прежде всего, Львовской и Владимир-Волынской, в Перемышльской епархии Польской Православной Церкви, а также в некоторых монастырях Украинской греко-католической церкви и в Мукачевской греко-католической епархии.

Источник: Inpress.ua
дети, Львовская область, УПЦ, молитвослов
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