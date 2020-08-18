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Загрузка коек пациентами с COVID-19 превышает 50% в девяти областях

19.08.2020 / 09:04
Загрузка коек пациентами с COVID-19 по состоянию на 17 августа превышает порог в 50% в девяти регионах, следует из данных, обнародованных на сайте Министерства здравоохранения во вторник, 18 августа.

Согласно информации ведомства, более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, загружены в Киеве (53,6%), Винницкой (78,8%), Волынской (72,4%), Закарпатской (60,3%), Ивано-Франковской (96,5%), Львовской (53,3%), Одесской (88,5%), Ривненской (53,7%) и Черновицкой (63,8%) областях.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 чел. в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.

Источник

статистика, коронавирус
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