Коронавирус: в Украине обнаружили 731 новое заражение, 8 человек умерли

Такие данные СНБО

При этом 354 человека преодолели болезнь.

Среди регионов Украины лидером по количеству заражений остается Львовщина, там за минувшие сутки выявили 109 новых случаев Covid-19 и зафиксировали одну смерть.

Дословно Минздав: "19 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 58 842 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 1 485 летальных, 30 879 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 731 новый случай. Всего проведено 877 262 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровело 354 пациента".

Напомним: 17 июля в Украине было зафиксировано 847 случаев коронавируса, 21 летальный случай и 756 выздоровлений.

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