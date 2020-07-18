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Коронавирус: в Украине обнаружили 731 новое заражение, 8 человек умерли

20.07.2020 / 09:01
За сутки, 18 июля, в Украине был зафиксировали 731 случай коронавируса и 8 смертей от COVID-19.

Такие данные СНБО

При этом 354 человека преодолели болезнь.

Среди регионов Украины лидером по количеству заражений остается Львовщина, там за минувшие сутки выявили 109 новых случаев Covid-19 и зафиксировали одну смерть.

Дословно Минздав: "19 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 58 842 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 1 485 летальных, 30 879 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 731 новый случай. Всего проведено 877 262 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровело 354 пациента".

Напомним: 17 июля в Украине было зафиксировано 847 случаев коронавируса, 21 летальный случай и 756 выздоровлений.

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статистика, COVID-19, коронавиру
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