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В ГПУ рассказали о судьбе подозрений руководству и судьям Окружного админсуда Киева

30.07.2019 / 14:31
Проекты сообщений о подозрении руководству и судьям Окружного админсуда 29 июля поступили на подпись заместителю генпрокурора Сергею Кизю.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Только в 10:55 понедельника, 29.07.19, подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителя генпрокурора. Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк", - отметила она. Как сообщал Укринформ, 26 июля детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Суворовского райсуда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений председателем и отдельными судьями ОАСК.

Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали принятие заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины во избежание обязательного квалификационного оценивания.

Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подготовлено сообщение о подозрении руководству и четырем судьям Окружного админсуда Киева.

Источник 

судьи, подозрение, ГПУ, Окружной админсуд, ОАСК
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