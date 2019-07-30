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В команде Зеленского заявляют, что воду в оккупированный Крым не дадут

30.07.2019 / 13:50
Постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич считает правильной позицию об отказе поставлять воду в оккупированный Россией Крым и заявил, что ближайшее время она не изменится.

Об этом Кориневич сказал в интервью "Сегодня".

"Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", – отметил Кориневич.

Он также подчеркнул, что такая же позиция в Офисе Президента Владимира Зеленского относительно оккупированного Крыма существует и по поводу снабжения электроэнергией с материковой Украины.

Источник 

вода, Крым, Кориневич
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