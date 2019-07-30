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Почаевская лавра собирает информацию о чудесах

30.07.2019 / 15:07
В Почаевской лавре собирают информацию о чудесах от святынь обители

В Почаевской лавре собирают информацию о чудесах от святынь обители.

Поделиться информацией о произошедших по молитвам у святынь Почаевской Лавры просит пресс-служба монастыря, сообщает Центр информации УПЦ.

Свидетельства войдут в переиздание книги «Новые чудеса Почаевской Лавры», вышедшей в 2015 году, и послужат большем «прославлению милосердия Божьего» и утверждению в православной вере сомневающихся, отмечают в Лавре.

«Дорогие братья и сёстры! Уважаемые паломники Почаевской Лавры! Мы бы хотели пополнить нашу книгу "Новые чудеса Почаевской Лавры" о совершённых чудесах у святынь Почаевской Лавры... Поэтому обращаемся к вам с просьбой предоставить нам свидетельства о различных чудесах и исцелениях, произошедших по молитвам к Божьей Матери и преподобным Иова и Амфилохия, Почаевских чудотворцов», — указано в объявлении на сайте монастыря.

Свои свидетельства о чудесах можно присылать на e-mail: рochaev.lawra@gmail.com — или на адрес: 47025, Тернопольская область, Кременецкий район, г. Почаев, ул. Воссоединения, 8, Свято-Успенская Почаевская Лавра.

В теме электронного письма или на конверте нужно указать: «Свидетельство о чуде».

Источник: Inpress.ua
упц, лавра, Почаевская лавра
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