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Министр культуры заявил о том, что УПЦ не является «рассадником русского мира»
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В Венеции могут объявить чрезвычайное положение - 80% города под водой
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За «смотрящими» в строительной отрасли стоят политики, - политолог
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Moody's подтвердило рейтинг Украины "Caa1" и улучшило прогноз до позитивного
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Кабмин с 1 января намерен предложить населению покупать газ по фиксированной цене
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Миссия МВФ завершила работу в Украине: дискуссии продолжатся
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Суд обязал правительство пересмотреть прожиточный минимум
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Освобожденные из плена корабли ВМС зашли в украинский порт
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На Львовщине в результате пожара в воинской части погиб офицер
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В Запорожье проведут "апгрейд" 115-летней водонапорной башни
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Харьковский зоопарк обменял детенышей нильских крокодилов на варанов
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