Зеленского просят не назначать Юраша главой госслужбы по религии - украинцы собирают подписи

В сети появилось обращение украинцев против назначения Андрея Юраша на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести.

Опубликованное письмо адресовано Президенту, Премьер-министру и министру культуры, молодежи и спорта Украины.

«Миллионы верующих Украины с надеждой ожидают наступления мира в стране - не только на Востоке, но и на всех просторах нашей многострадальной страны. Это четко показала грандиозная поддержка нового Президента Владимира Зеленского и его программы, нацеленной на обеспечение прав и свобод всех граждан. Все надеются на объединение вместо разделения, межконфессиональное согласие вместо разжигания вражды между украинцами. Особенно опасной и позорной была политика предыдущего президента Петра Порошенко относительно вопросов веры, которую он грубо использовал для собственных политических целей. Своими действиями бывший Президент не только дерзко нарушал краеугольные принципы украинской Конституции - отделение государства от церковных дел, и обеспечение равных прав и свобод на свободу вероисповедания, но и ряд международных соглашений, которые Украина ратифицировала как цивилизованная европейская страна», - говорится в письме.

В документе отмечается, что ответственность за это «лежит на чиновниках центрального органа исполнительной власти в сфере государственно-церковных отношений».

«Андрей Юраш - директор департамента Минкульта по делам религий и национальностей, все предыдущие пять лет, использовал свои полномочия для нескрываемого предоставления преференций одной из конфессий, зарегистрированной в Украине, и вызывающе дискриминировавшей другие, в частности, священников и верующих, нарушая законы Украины», - отмечается в письме.

Также авторы документа напомнили, что «в сентябре этого года Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против этого одиозного чиновника за фальсификацию по делу против клирика Украинской Православной Церкви.

Ранее Окружной административный суд. Киева установил, что Министерство культуры нарушило законодательство в вопросах нерегистрации уставов религиозных организаций Украинской Православной Церкви. Именно Андрей Юраш отказывал в регистрации десяткам религиозных организаций и совершал давление с этой целью на других госслужащих».

В письме говорится, что ранее Юраш «продвигал» антицерковные законопроекты.

«Его комментарии в СМИ переходили все границы дозволенного и вызвали возмущение у верующих. Так год назад он заявил, что государство может отобрать у Украинской Православной Церкви Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру и Свято-Успенскую Почаевскую лавру. «В прерогативах государственных органов решать его дальнейшую судьбу», - сказал тогда чиновник.

Юраш неоднократно открыто отрицал право религиозной общины, в частности Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выступать оппонентом правительства в вопросах нарушений прав и свобод верующих граждан. Продвигая ряд антицерковных законопроектов, в частности №4128 (относительно изменения подчиненности религиозных общин), чиновник выразил возмущение тем фактом, что существует альтернативная экспертная среда, которая его не поддерживает», - сказано в документе.

В письме отмечается, что высказывания Юраша побуждали к новым конфликтам на религиозной почве.

«Такие высказывания сформировали в религиозных деятелей и экспертов отрицательное отношение к А. Юрашу по его компетентности как религиоведа и его способности незаангажировано осуществлять управление департаментом Минкульта по делам религий и национальностей.

В период занятия этим чиновником указанной должности в западной Украине возникли сотни «горячих точек», где конфликты так и не угасли до сих пор.

При его каденции в Организации Объединенных Наций заявили об обеспокоенности фактами нетерпимости к гражданам, относящимся к конфессии, в отношении которой государством была развернута кампания по дискриминации. Об этом свидетельствует доклад Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 16 ноября 2017 по 15 февраля 2018 года. В октябре 2018 было подписано коммуникационное заявление Специального докладчика ООН - фактически впервые в истории Украины представители международного сообщества, наделенные специальной дипломатической и правовой обязывающими компетенциями, открыли официальное производство по фактам нарушений прав верующих УПЦ и направили в Украину запрос, основанный на обязательствах Украины выполнять международные стандарты по защите прав человека на своей территории. Однако ответ в установленные сроки они не получили. Это красноречиво свидетельствует о попытке украинских бюрократов скрыть реальную ситуацию по дискриминации верующих», - говорится в документе.

Также в письме цитируют доклад ООН, в котором заявляется, что: «УВКПЧ обеспокоено тем, что существующая политическая среда еще больше способствует напряженности, которая негативно влияет на свободу религии или убеждений […]».

«Такие выводы международных организаций - это оценка деятельности Андрея Юраша на должности Директора департамента Минкульта по делам религий и национальностей.

Занимая эту должность, чиновник услужливо выполнял все абсурдные прихоти своего политического лидера, растаптывая закон и мораль. Поэтому, удивление вызывают попытки Юраша быстро «перекраситься», чтобы попасть уже в новую политическую команду. Ведь новым политикам народ предоставил свой мандат в надежде на полное очищение власти от различных "Юрашей", которые цепляются за свои стулья во властных кабинетах, скрывая собственное позорное политическое прошлое», - сказано в письме.

Авторы письма призвали «обратить внимание на попытки пересмотреть результаты конкурса на назначение главы Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести, которые сегодня разворачиваются с целью протолкнуть А. Юраша на указанную должность, и решительно положить им конец. Очевидно, такие попытки свидетельствуют о коррупционной составляющей, благодаря которой этот одиозный чиновник стремится нивелировать решение членов экспертной комиссии. Государство должно дать решительный отпор любым попыткам реванша деструктивных сил, которые дискредитируют ее в глазах собственных граждан и международного сообщества», - подчеркивается в письме.

Как сообщалось, возглавлявший Департамент Минкульта по вопросам религий при Петре Порошенко Андрей Юраш не прошел собеседование на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести. Он получил низкие оценки по компетенции.

24 ноября Андрей Юраш опубликовал письмо в свою поддержку, адресованное руководству государства, в котором заявил, что решение конкурсной комиссии было необъективным, и конкурс был сорван.