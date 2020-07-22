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В Польше официально выдвинули обвинения экс-руководителю Укравтодора

22.07.2020 / 12:48
Во вторник, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили обвинения бывшему руководителю Укравтодора Славомиру Новаку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

Славомира Новака доставили в прокуратуру после 8 утра во вторник. Ему предъявили обвинения в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Новака подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.

"В результате он получил 1 300 000 злотых (почти 300 тыс. евро – ред.)" - сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хыр.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Задержанные вместе с Новаком Дариуш З. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен в. о. главы агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.

Как сообщалось, накануне Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

Источник

Польша, Новак
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