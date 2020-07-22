МИД ведет переговоры об открытии Шенгена для украинцев, но вопрос "чувствительный"

Об этом заявил министр Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос "Европейской правды" на брифинге в МИД.

Министр сообщил, что границы для украинцев открыли уже 39 стран, преимущественно отдаленных, но заверил, что также ведется работа над расширением разрешения жителей въезда в государства-члены ЕС.

"Ситуация со странами Шенгена является наиболее чувствительной, поскольку есть рекомендации Еврокомиссии (по которым граница с Украиной остается закрытой - ред.). Отдельные страны могут идти на те или иные уступки, но в целом действуют в рамках этих рекомендаций", - пояснил Кулеба.

В частности, министр подтвердил открытие въезда украинцев в первом из государств Шенгена – Словении – но при условии их самоизоляции.

"Мы разговариваем с разными странами и пытаемся хоть какой-то коридор создать. Это сложный разговор, но мы не оставляем усилий. То, что в Словению возможно въехать при условии при условии 14-дневного карантина - означает, что это возможно", - заявил он.

Министр также напомнил, что пограничники ЕС, в зависимости от страны, пропускают только отдельные категории граждан – в частности, тех, кто имеет вид на жительство, сезонных работников, дипломатов, тех кто направляется на обучение, моряков, которые направляются на свое судно и тому подобное.

Въезд туристов в страны Шенгена запрещен, есть случаи, когда туристов задерживали на несколько дней в изоляторе на границе.

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