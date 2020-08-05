В Польше задержали еще одного человека в "деле Новака"

Он связан с компанией, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине.

Об этом Польскому радио сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

«Задержание осуществлено в рамках расследования против Славомира Н. и других подозреваемых. Александр Д. - это лицо, представляющее польскую компанию и которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. После приведения в прокуратуру Александеру Д. предъявлено обвинение в обещании предоставления материальной выгоды в большом количестве Славомир Н. », - заявила она.

В то же время, прокуратура не сообщила, будут очередные задержания по этому делу, потому что меры являются конфиденциальными.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦАБ) 20 июля задержало бывшего министра транспорта Польши, который также возглавлял Государственную службу автомобильных дорог Украины (Укравтодор), Славомира Новака по обвинению в коррупции и деятельности в преступной организации.

Впоследствии в НАБУ сообщили, что они вместе с САП и Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой проводят обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

20 июля директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что одну подозрение в этом деле будет объявлено в Украине, остальные объявят польские правоохранители. Он добавил, что вопрос о вручении подозрений, задержания и избрания меры пресечения в Украине в этом деле координируется с польскими коллегами.

Вечером 20 июля во Львове детективы НАБУ объявили о подозрении одном лице в рамках дела, в котором ранее в Польше задержали ексочильника Укравтодора Славомира Новака.

22 июля суд Варшавы под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников - граждан Польши.

Сытник также заявил, что не видит необходимости в экстрадиции Новака в Украину. По его словам, нет принципиальной разницы, где будет суд, потому что действия, которые инкриминируются, совместно оценены украинскими и польскими правоохранителями.

Новак возглавлял с 2011-го до 2013 года Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с 19 октября 2016 го по 1 октября 2019 был исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 он получил гражданство Украины.

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