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Проводникам поездов разрешат пользоваться газовыми баллончиками

05.08.2020 / 11:46
Работникам "Укрзализныци" разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Общественного радио

Прямая речь: "Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики".

Криклий добавил, что также рассматривали и достаточно активно обсуждали возможность использования электрошокеров. Но, по его словам, такие спецсредства разрешены только для полицейских.

А что касается работников "Укрзализныци" – то использовать газовый баллончик лучше, чем не использовать ничего вообще.

Напомним, в ночь на 31 июля на пассажирку поезда Анастасию Луговую в купе напал неизвестный мужчина, одетый только в трусы. Он сначала избил женщину, а затем начал к ней приставать на глазах у ее сына. Нападавшим оказался ранее судимый Виталий Рудзько 1975 года.

Соломенский райсуд Киева арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на Луговую, на 2 месяца без права внесения залога.

Луговая опасается, чтобы напавшего не признали психически больным. По ее словам, мужчина все делал осознанно и продумал каждую деталь.

"Укрзализныця" сообщила, что уволит проводницу и работников поезда Киев-Мариуполь, где мужчина без билета избил и пытался изнасиловать пассажирку.

Источник

"Укрзализныця", проводники, газовые балончики
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