Министр обещает останавливать поезда в "красной зоне"

Об этом Криклий заявил в эфире Громадського радіо

Прямая речь: "Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, понятно, что высадку сделать это не проблема.

Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет.

Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановлении сделают".

По словам Криклия, пассажиров нужно будет заранее предупреждать о приближении к красной зоне, где не будет "высадки - посадки".

Напомним, с 1 августа в Украине введен новый подход к адаптивному карантину из-за распространения болезни COVID-19, поэтому 31 июля страну поделили на 4 зоны по уровню эпидемической опасности. Красной зоной с 3 августа объявлены города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Всего в 8 областях есть красные, оранжевые или желтые зоны.

"Укрзализныця" объявила, что с 3 августа и на время пребывания Луцка и Тернополя в "красной зоне" в них временно не будут останавливаться поезда дальнего следования и закрыла продажу билетов в эти города.

Власти и Луцка, и Тернополя не согласились с решением центральной власти и заявили, что не будут усиливать карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что политического подтекста в разделе на зоны нет, решение принимала комиссия ТЭБ и НС на основе 4 показателей. А заместитель министра, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что показатели учитываются за 5 дней подряд.

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