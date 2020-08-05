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Избиение в поезде: "Укрзализныця" уволит проводницу и работников, которые не помогли женщине

05.08.2020 / 10:54
"Укрзализныця" уволит проводницу и работников поезда "Киев-Мариуполь", где мужчина без билета избил и пытался изнасиловать пассажирку.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "Укрзализныця уволит вертикаль работников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд и побил пассажирку.

Работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезда №9/10 Киев - Мариуполь и побил пассажирку, будут уволят от занимаемых должностей.

Указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений".

В частности, с должностей уволят проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

В ходе служебного расследования в УЗ установили, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи.

В ведомстве добавили, что, к сожалению, проводники не предоставили женщине надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях.

Кроме того, в УЗ провели инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем. Сообщается, что установлен жесткий контроль за соблюдением должностных обязанностей проводников.

В "Укрзализныце" также отметили, что в поездах дальнего следования необходимо восстановить сопровождение сотрудников Нацполиции.

Напомним, в ночь на 31 июля на Анастасию Луговую в поезде напал неизвестный мужчина, одетый только в трусы. Он сначала избил женщину, а затем начал к ней приставать на глазах у ее сына.

Нападавшим оказался ранее судимый Виталий Рудзько 1975 года.

Соломенский райсуд Киева арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на Луговую, на 2 месяца без права внесения залога.

Луговая опасается, чтобы нападающего не признали психически больным. По ее словам, мужчина все делал осознанно и продумал каждую деталь.

Источник

увольнение, изнасилование, "Укрзализныця"
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