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Шкарлет назвал две даты начала обучения в вузах

05.08.2020 / 13:51
Образовательный процесс в учреждениях высшего образования начнется с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября - для первокурсников бакалавриата и магистратуры.

Об этом на заседании Союза ректоров высших учебных заведений Украины сказал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

"Образовательный процесс будет начинаться с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября рекомендуется начинать для тех, кто поступил на первый курс, и для магистратуры. Но учреждение высшего образования может принять (решение о начале учебного процесса - ред.) С любой (даты - ред.), это есть ", - сказал Шкарлет.

Он добавил, что образовательный процесс будет начинаться в соответствии с решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, в соответствии с распределением страны на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Так, согласно постановлению, что приняло правительство, учебный процесс не может проводиться, если регион, где расположен вуз, находится в красной зоне.

Шкарлет также сообщил, что поступающие уже создали около 90000 электронных кабинетов для вступления в бакалавриат и примерно 20 000 электронных кабинетов для поступления на магистратуру.

Напомним, с 1 августа стартовала вступительная кампания в учреждения высшего образования. Создание электронных кабинетов длится с 1 по 22 августа, прием заявлений на бюджетную форму обучения с 13 по 22 августа.

Источник

обучение, вуз, Шкарлет
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