Минюст анонсировал "большую распродажу тюрем" и назвал первый "лот"

Об этом сообщает Facebook-страница Минюста

Дословно: "Большая распродажа тюрем начинается! 6 августа 2020 в 11:00 состоится мероприятие, посвященное началу этого процесса. Он будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)".

В Минюсте рассказали, что этот исправительный центр расположен в центре пгт. Коцюбинское в 14 км от Киева. Его законсервировали в 2019 году и в августе того же года последних осужденных перевели в другой исправительный центр.

На продажу будет выставлено объекты недвижимости учреждения.

Напомним, ранее сообщалось о планах Минюста начать продажу тюрем уже этим летом.

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