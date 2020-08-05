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Минюст анонсировал "большую распродажу тюрем" и назвал первый "лот"

05.08.2020 / 14:22
Министерство юстиции анонсировало начало "большой распродажи тюрем" 6 августа.

Об этом сообщает Facebook-страница Минюста

Дословно: "Большая распродажа тюрем начинается! 6 августа 2020 в 11:00 состоится мероприятие, посвященное началу этого процесса. Он будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)".

В Минюсте рассказали, что этот исправительный центр расположен в центре пгт. Коцюбинское в 14 км от Киева. Его законсервировали в 2019 году и в августе того же года последних осужденных перевели в другой исправительный центр.

На продажу будет выставлено объекты недвижимости учреждения.

Напомним, ранее сообщалось о планах Минюста начать продажу тюрем уже этим летом.

Источник

тюрьма, распродажа, Минюст
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