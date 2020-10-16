Суд в Польше продлил арест экс-главе Укравтодора Новаку

Об этом после заседания суда сообщил адвокат Новака Антоний Каня-Сенявский, передает РАР.

"Суд учел представление прокуратуры относительно продления временного ареста моему подзащитному. Защита опротестовала это решение. Мой клиент не признает обвинений, выдвинутых против него", - подчеркнул адвокат.

Судья окружного суда Данута Кахнович продолжила арест Новаку и еще одному обвиняемому в его деле - Яцеку П. на два месяца, а не три, как просила прокуратура.

Напомним, 22 июля суд Варшавы арестовал Новака на три месяца по подозрению в коррупционных действиях в должности главы Укравтодора. Его задержание было результатом сотрудничества НАБУ и польского Центрального антикоррупционного бюро (CBA), а также органов прокуратуры обеих стран. В этом деле подозрения вручены еще пяти лицам, в частности, двум гражданам Польши, иностранцу, представителю одной из компаний - участниц тендеров Укравтодора, а также экс-советнику и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.

В середине сентября CBA проинформировало об обнаружении двух тайников, где Новак скрыл наличные на сумму более 1 миллиона долларов в эквиваленте. Спецслужба также наложила арест на другие активы, которые, по мнению СBA, приобрели за деньги, полученные от коррупционных преступлений. Речь идет о двух квартирах общей стоимостью около 2 млн злотых (почти 550 тыс. долл.), а также автомобиль Land Rover. Кроме того, СBA изъялао другие материальные ценности, которые могут быть доказательствами по делу.

В конце сентября по делу Новака задержали еще трех человек в Польше. Им предъявлено обвинение в даче Новаку взяток на общую сумму нескольких сотен тысяч злотых (более миллиона гривень) за то, чтобы занять влиятельные посты. В прокуратуре уточнили, что речь идет о периодах, когда Новак исполнял обязанности председателя политического кабинета Совета министров и когда он занимал должность министра транспорта, строительства и водных ресурсов РП.

Новак в 2007-2009 годах был председателем политического кабинета премьер-министра РП Дональда Туска, в 2011-2013 гг. возглавлял Министерство транспорта и водных ресурсов Польши, а с октября 2016 года до октября 2019 года исполнял обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 года приобрел гражданство Украины.

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