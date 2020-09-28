«Слугу народа» Галушко, обвинившего партию в коррупции, призывают сложить мандат

Сканадальная история с броварским нардепом «СН» Николаем Галушко, который обвинил партию в продаже мест в списках на местные выборы, получила продолжение, пишет Инпресс.

Броварская ячейка партии на странице в Фейсбуке опубликовала официальный ответ народному депутату.

«Все это время мы работали в округе и отвечали на вопросы избирателей: Куда делся депутат от партии «Слуги Народа», которого мы выбрали, и что он делает? Где выполнения его обещаний? Где отчет о деятельности на 97-м избирательном округе?», - говорится в сообщении.

В партии подчеркнули, что народный депутат давно потерял доверие людей.

«Николай Галушко работает против своих избирателей - в интересах оппонентов партии. И сейчас он просто публично в этом признался. Цель громкого публичного обращения Николая Галушко заключается в желании навредить рейтингу Партии и помочь действующему мэру Броваров.. И это в то время, как местное отделение политической партии «Слуги народа» ведет борьбу с ним и другими представителями местной коррупционной элиты».

В публичном обращении к Галушко говорится, что он хотел использовать свой статус для того, чтобы продавить в «СН» людей мэра Броваров Сапожко, а когда это не удалось, эти люди появились в списках других партий - сателлитов действующего мэра.

«Призываем господина Галушко не позориться еще больше и быть последовательным. Если Вы работаете против партии и заявили о выходе из ее рядов, то сдайте и мандат народного депутата. Вы предали как избирателей-броварчан, которые отдали за Вас свои голоса, так и Президента, благодаря рейтингу которого попали в ВРУ», - сказано в заявлении.

Более того, по заявлениям Николая Галушко полиция завела уголовное дело. Теперь от депутата требуют предоставить доказательства озвученным громким обвинениям. Также сегодня вечером в «Парковом» состоится собрание «Слуги народа», на котором планируют исключить Галушко из фракции.