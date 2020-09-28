Войти | Зарегистрироваться
18:31

понедельник,
28 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Золочево дом священника УПЦ снова подвергся атаке вандалов

28.09.2020 / 17:56
В Золочево дом священника УПЦ снова подвергся атаке вандалов
Источник: Центр информации УПЦ
По словам священника Максим Йоенко, около шести утра семья услышала грохот на улице

На Львовщине двое неизвестных снова угрожали клирику Львовской епархии УПЦ иерею Максиму Йоенко.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, утром 28 сентября вандалы нанесли на забор надписи «Геть РПЦ» и «Золочев не Броды», а также забросали стены красной краской и зеленкой.

По словам священника Максим Йоенко, около шести утра семья услышала грохот на улице.

 «Посмотрели на камеры и никого не увидели. Затем какой-то парень подошел к воротам и начал гнуть металл. Мы вышли, начали говорить с ним. В ответ он закричал: «убирайтесь отсюда, вы будете гореть!». Потом ушел », - рассказал священник.

Надписи с оскорблениями на заборе отец Максим обнаружил позже.

«Мы сначала не видели, что разрисованный забор, темно было. Затем вернулись и посмотрели на камерах. Увидели, что двое молодых людей в капюшонах то рисуют. Написали снова свое «Геть РПЦ, Золочев не Броды». А еще вагончик забросали краской и зеленкой. Ни краска, ни зеленка, правда, не разбились. Мы вызвали полицию», - сказал священнослужитель.

Он также сообщил, что в это же утро оскорбительные надписи оставили на фасаде магазина детских игрушек, который арендует прихожанин УПЦ. Это также уже не первый случай вандализма в отношении этого здания.

Как сообщалось ранее, в июле в Золочеве началась травля клирика Львовской епархии УПЦ иерея Максима Йоенко. Ворота расписали угрозами и нацистской символикой, рядом с его домом провели «вече» против УПЦ, самому священнику и его семье предложили покинуть город.

Позже боевики Львовского Нацкорпуса в масках молотками разрушили забор, установленный вокруг дома.

В начале августа Львовский Нацкорпус взял ответственность за нападение на дом священника в Золочеве и пригрозил новым.

Юридический отдел УПЦ заявил, что местные власти нарушают конституционные права верующих УПЦ, их действия подпадают под статьи Уголовного кодекса.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.