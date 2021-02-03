Войти | Зарегистрироваться
09:39

среда,
03 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Степанов похвастался, что в Украине нет "красных зон"

03.02.2021 / 09:01
Степанов похвастался, что в Украине нет "красных зон"
В Украине по состоянию на начало февраля нет красных зон эпидемической опасности по распространению коронавирусной болезни COVID-19, правительство может вернуть адаптивный карантин.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 2 февраля

Прямая речь: "Согласно нашей стратегии мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты – и в ближайшее время вынесем на заседание Кабинета министров это постановление.

Это результат нашей совместной деятельности по борьбе с "ковидом": у нас на сегодняшний день по тем показателям, которые были, нет ни одной административно-территориальной единицы, которая была в красной зоне".

Степанов отметил, что за прошедшую неделю в Украине обнаружили 27 157 случаев коронавирусного заболевания, а за первую неделю декабря 2020 года было 89 322 случая.

Сейчас в больницах с диагнозом или подозрением на COVID-19 находится 18 551 человек, а в первую неделю декабря в медучреждениях находились 28 163 человек.

Количество госпитализированных сократилось на 10 тысяч, количество установленных больных – втрое.

Министр также отметил, что за прошедшую неделю было проведено 145 812 тестов методом ПЦР, а также 34 684 экспресс-тестов на антиген.

По словам главы Минздрава, по уровню смертности на 1 миллион человек Украина находится на 34-м месте среди стран Европы. В Украине вследствие коронавируса умерли в 3 раза меньше людей, чем в Великобритании, и в 2,5 раза меньше, чем во Франции.

Напомним: 1 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента заявил: анализ показывает, что есть регионы, в которых можно больше ослабить карантинные меры – до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне.

В марте-апреле 2020 года в Украине действовал локдаун, летом действовал адаптивный карантин по зонам, в ноябре власти вводили "карантин выходного дня" на три уикенда (с 14 по 30 ноября), а в январе 2021 года – усиленный карантин на 17 дней (с 8 по 24 января включительно). По данным МОЗ, последние две меры позволили сбить "волну" распространения COVID-19.

Источник

коронавирус, Степанов, красная зона
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 февраля
2 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.