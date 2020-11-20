Из-за партии Медведчука олигарх Ахметов больше не считается «некоронованным королем Донбасса», - Долгачев

Так политический обозреватель с Донбасса Эдуард Долгачев в своей колонке на сайте «Корреспондент» прокомментировал итоги выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября 2020 года.

«Как мы помним, с конца 90-х на Донбассе доминировали Ринат Ахметов и его сателлиты. Вот почему родился термин «донецкие» или «донецкий клан». И даже после Майдана и войны на Донбассе ахметовцы под брендом «Оппозиционный блок» и союзных мэров контролировали ситуацию в регионе. Но на выборах в местные советы главное противоборство развернулось между кланом Ахметова и «Оппозиционной платформой – За жизнь», по итогам которого группа Виктора Медведчука оттеснила ахметовцев от руководства регионом», - охарактеризовал расстановку сил журналист.

Долгачев напомнил, что на выборах в Верховную Раду в июле 2019 года партия Медведчука разгромила политические проекты Ахметова, подчеркнув, что олигарх делал ставку на Порошенко во время президентской кампании.

«Накануне президентских выборов-2019 часть депутатов «Оппозиционного блока» создали совместный проект «Оппозиционная платформа – За жизнь». Ахметов с соратниками сделали ставку на Порошенко, поэтому ахметовский кандидат Александр Вилкул пытался отобрать голоса у Бойко. А на парламентских выборах в июле 2019 года ахметовский спойлер Евгений Мураев атаковал не кандидата от власти, а Бойко. Ничего себе оппозиционер, да!? В итоге, ОПЗЖ Медведчука взяла 13,05 % по стране, заняв второе место после «Слуги народа» Владимира Зеленского. А «Оппозиционный блок» во главе с Вилкулом и Мураевым, объединивший людей Ахметова, Коломойского и Авакова, получил только 3,03 % и в Верховную Раду не прошел», - констатировал журналист.

При этом Долгачев конкретизировал, что в Донецкой области партия Медведчука оставила политический проект Ахметова далеко позади.

«В частности, в июле 2019 года в Донецкой области «Оппозиционная платформа» набрала 43,41 % (данные с официального сайта ЦИК www.cvk.gov.ua ). «Слуга народа» Владимира Зеленского получила 27,19 %. «Оппозиционный блок» был только третьим с 10, 77 %», - отметил журналист.

«Поэтому местные выборы рассматривались как второй и решающий раунд схватки между игроками высшей лиги», - уточнил он.

Главное, констатировал Эдуард Долгачев, результаты выборов показали, что на Донбассе сегодня доминируют Медведчук и его партия.

«Если за год ОПЗЖ освободила Донбасс от Порошенко и его людей - настолько, что как пожаловалась накануне одна депутатка, кандидаты от ЕС отказываются баллотироваться, потому что нет шансов против партии Медведчука - то на местных выборах они разгромили «слуг народа» Зеленского. Что касается Ахметова, то по итогам выборов в местные советы сложилась ситуация, когда олигарх и его ФПГ больше не являются «некоронованными королями Донбасса», - заключил журналист Эдуард Долгачев.