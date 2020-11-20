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В УПЦ выразили соболезнования по поводу смерти Предстоятеля Сербской Церкви

20.11.2020 / 12:02
В УПЦ выразили соболезнования по поводу смерти Предстоятеля Сербской Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Святейший Патриарх Ириней (в миру Мирослав Гаврилович), был 45-м Предстоятелем Сербской Православной Церкви

Патриарх Ириней был одним из тех людей, для которых верность Христу и церковным правилам была выше сиюминутных политических веяний.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), выражая соболезнования по поводу кончины Святейшего Патриарха Сербского Иринея.

«Осиротела братская Сербская Церковь. Покойный Патриарх был одним из столпов веры последних времен. Он никогда не шел на компромисс с совестью даже под сильным внешним давлением. Ныне мы сопереживаем верным Сербской Православной Церкви, но, веруя в воскресшего Господа, также уповаем, что Патриарх Ириней ныне в обителях праведных будет еще истовее молиться за свою паству и всех православных», - отметил управделами УПЦ.

Святейший Патриарх Сербский Ириней умер 20 ноября после тяжелой борьбы с коронавирусом.

Патриарх Ириней был госпитализирован в больницу Военно-медицинской академии Белграда 5 ноября. 19 ноября его состояние резко ухудшилось. Святейшего Владыку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 20 ноября в 7:07 он скончался.

Святейший Патриарх Ириней (в миру Мирослав Гаврилович), был 45-м Предстоятелем Сербской Православной Церкви.

Он родился 28 августа 1930 года в деревне Видова под городом Чачак. Закончил семинарию в Призрене, высшее богословское образование получил в Белграде, продолжил обучение в аспирантуре в Афинах. Монашеский постриг принял в октябре 1959 года, вскоре после этого был рукоположен в священный сан.

Многие годы работал преподавателем и ректором Призренской духовной семинарии и директором монастырской школы в Остроге, 34 года возглавлял Нишскую епархию СПЦ, где поднял вопрос о строительстве десятков новых храмов, реставрации и возобновлении древних церквей и монастырей.

На Патриарший престол с титулом Святейший Патриарх Сербский, Архиепископ Печский, Митрополит Белградо-Карловацкий избран 22 января 2010 года.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний, Сербская Православная Церковь
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