Войти | Зарегистрироваться
12:32

пятница,
20 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украине в этом году могут насчитать до 33 тысяч смертей от COVID – KSE

20.11.2020 / 11:15
Моделирование Киевской школы экономики показало, что при соблюдении карантина выходного дня в Украине до конца 2020 года из-за COVID-19 количество смертей может возрасти до 17-33 тысяч человек.

Об этом сообщает KSE

Дословно: "Мы рассмотрели три сценария действия карантина выходного дня. Зеленый сценарий - самый оптимистичный и, по нашему мнению, маловероятен в нынешних условиях. Он прогнозирует 17000 смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины.

Желтый сценарий, 26000 смертей, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает.

Черный сценарий - 33 000 смертей от ковида – будет, если существующий карантин не сработает. Максимальная нагрузка на больницы возможна в декабре 2020 года".

Эксперты рекомендуют расширить карантин выходного дня на будние и выходные дни, а сами ограничения необходимо сопровождать пакетом экономической поддержки для бизнеса и граждан.

А уже после выхода региона из карантина на его территории применить модель адаптивного карантина, действовавшей в стране с 01 по 12 августа 2020 года.

По состоянию на 19 июля в Украине умерли 10369 человек от коронавируса.

Источник

коронавирус, смертность
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 ноября
19 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.