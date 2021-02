В Украине летальность от коронавируса составляет 2% - Ляшко

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время дискуссии "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation".

"Сейчас летальность у нас составляет чуть менее 2%. Это неплохой показатель по сравнению с мировым и общеевропейским показателями. В то же время самая высокая летальность регистрируется в Кировоградской области - 3,3%, но в Кировоградской области наименьшее количество заболевших, поэтому и концентрация летальности в этой области самая высокая. Самая низкая летальность пока фиксируется в Ривненской, Черкасской областях", - рассказал Ляшко.

По его словам, из свыше 22 тысяч смертей вследствие COVID-19, зарегистрированных во время пандемии, 84% составляют лица старше 60 лет. Поэтому кампания иммунопрофилактики, которая должна начаться в середине февраля, кроме обязательной вакцинации медицинских работников будет охватывать и людей старше 60, поскольку это самая большая группа риска в Украине.

Заместитель министра сообщил, что в период с марта 2020 года по январь 2021 года в Украине проведено 6257875 исследований методом ПЦР, среди которых оказались положительными 23% (1471224). Проведены также 3757160 исследований методом иммуноферментного анализа и получено 15% положительных результатов (584581).

