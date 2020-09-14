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В Харьковской, Нежинской и Черкасской епархиях освящены храмы УПЦ

14.09.2020 / 15:45
В Харьковской, Нежинской и Черкасской епархиях освящены храмы УПЦ
Освящение храма Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейшего Митрополита Онуфрия настоятелей всех освященных храмов отметили богослужебными наградами

Архиереи Украинской Православной Церкви совершили чин освящения храмов для трех общин в разных епархиях УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черкасской епархии, в селе Приветное освятили храм в честь святых жен-мироносиц. Богослужение возглавил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий. Для владыки это первое освящение храма в качестве управляющего Черкасской епархией.

Храм в селе Приветное перестроили из здания бывшего сельского клуба, в котором богослужения совершались еще с 2000-х годов.

В тот же день митрополит Нежинский и Прилукский Климент совершил чин великого освящения храма на честь святителя Николая Чудотворца в селе Дащенки в Нежинской епархии. Во время Литургии возносились сугубые прошения и молитва, читаемая «во время губительного поветрия». Участники богослужения помолились также о врачах, борющихся за жизнь и здоровье больных.

В Харьковской епархии освятили храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в селе Новоселовка. Праздничное богослужение возглавил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия настоятелей всех освященных храмов отметили богослужебными наградами.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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