Баканов рассказал, в чем СБУ обвиняет менеджмент "АрселорМиттал Кривой Рог"

Об этом во время пресс-брифинга заявил и.о. главы СБУ Иван Баканов.

"Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию, не планировал сделать ничего плохого.

Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", - сказал Баканов.

Он добавил, что, скорее всего, речь будет идти не об административной ответственности.

Напомним: Служба безопасности Украины в субботу провела обыски на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог".

Компания сообщает, что в результате обыска 20 июля была изъята машина непрерывного литья заготовок № 3 и отдельные элементы оборудования.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что СБУ заморозила проект на 150 миллионов долларов.

13 июля президент Владимир Зеленский раскритиковал руководство металлургического гиганта за вред экологии. По его словам, за последние 5 лет в Кривом Роге в среднем появилось около 25 тыс. онкобольных людей.

17 июля СБУ возбудила дело против руководителей промпредприятия за нарушения норм экологической безопасности.

18 июля "АрселорМиттал Кривой Рог" прокомментировал открытое СБУ дело и намекнул на давление на бизнес.

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