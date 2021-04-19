Французские СМИ: Устраивая шоу из борьбы с Медведчуком, Зеленский отвлекает внимание от «большой приватизации»

Об этом говорится в публикации на французском сайте гражданской журналистики AgoraVox.

Интерент-издание сообщает, что законопроект, который запускает «большую приватизацию», Верховная Рада приняла 30 марта во втором чтении.

«Первыми с молотка пойдут завод "Большевик" в Киеве, Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, «Президент-Отель» и шесть электроэнергетических компаний», – пишет AgoraVox, отмечая, что «большая приватизация» была приостановлена в марте прошлого года из-за карантина и пандемии, но как ни странно, в этом году приватизация возвращается под тем же предлогом – для борьбы с пандемией.

В публикации уточняется, что в тот же день Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым утверждается перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. В этот список вошли более 650 компаний. Однако этим же законом депутаты разрешают продажу 49% акций этих компаний частным лицам.

Французский ресурс дает понять, что перед принятием законопроекта по приватизации украинская власть не случайно ввела санкции против компаний, связанных с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Украина отпугнула китайских инвесторов, "вырвав" у них "Мотор Сич". Российским инвесторам запрещено покупать что-либо в Украине. Таким образом, "невидимая рука рынка" перекрывает все варианты приватизации, кроме тех, которые используются в интересах западных компаний», – говорится в материале на сайте гражданской журналистики.

В заключение автор статьи предполагает, что западные бизнесмены, покупая украинские предприятия по минимальной цене, «закроют те из них, которые являются конкурентами на мировом или украинском рынке», и в первую очередь это коснется украинских потребителей, которые лишатся дешевой альтернативы.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем. Парламентарий подчеркнул, что гражданам Украины и международным партнерам стоит задуматься над тем, что во главе Украины стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.