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Реальная зарплата в Украине в сентябре 2021г выросла на 6,9% - Госстат

29.10.2021 / 12:51
Реальная заработная плата в Украине в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года возросла на 6,9%, а относительно августа текущего года - на 0,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) 28 октября.

Как отметило статведомство, средняя номинальная заработная плата штатных работников в сентябре по сравнению с августом-2021 увеличилась на 1,7%, а в годовом измерении - на 18,7%, составив 14 239 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).

Уточняется, что в августе 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13 997 грн, июле – 14 345 грн, июне – 14 313 грн, мае – 13 499 грн, апреле – 13 543 грн, марте – 13 612 грн, феврале – 12 549 грн, январе – 12 337 грн.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в сентябре-2021 к сентябрю-2020 наблюдался в Ривненской (на 27,3%), Хмельницкой (на 23,6%), Николаевской (на 21,6%), Киевской (на 21,2%), Волынской (на 19,6%), Житомирской (на 19%), Черкасской (на 18,6%), Харьковской (на 18,4%) и Львовской (на 18,3%) областях, а также в Киеве (на 19,7%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20 658 грн, самый низкий в Черновицкой области – 10 976 грн.

В сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания - на 37,9%, искусства, спорта и развлечений – на 35,3%, информации и телекоммуникаций – на 26,6%, в сельском хозяйстве – на 23,9%, в сфере операций с недвижимостью –на 21,9%, в образовании – на 21,1%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 20,4%, в здравоохранении – на 18,5%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 17,8%, в промышленности – на 16,8%, в финансовой и страховой деятельности – на 16,6%, в строительстве – на 15,5%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 14,2%, в сфере административного обслуживания – на 13,5%, госуправлении и обороны – на 13%, предоставлении других видов услуг – на 6,9%.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Источник

зарплата, Госстат
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