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Нафтогаз получил 1,7 миллиарда убытка за полгода – отчетность

29.10.2021 / 14:55
НАК "Нафтогаз" получил по результатам первой половины года ущерб в 1,7 млрд грн.

Об этом известно из финансовой отчетности НАКа за полгода.

Так, за год "Нафтогаз" увеличил доход от реализации в полтора раза до 106,2 млрд грн. В то же время расходы превысили доходы компании и составили 104,13 млрд грн (против 91,9 млрд грн в прошлом году).

EBITDA компании (операционная прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации – ЭП) за этот промежуток времени составила 12,9 млрд грн против 1,75 млрд грн в прошлом году.

Таким образом, чистый убыток компании составляет 1,65 млрд грн против 11,54 млрд грн в прошлом году за полгода.

НАК отчитался и по результатам второго квартала. Тогда компания заработала 8,5 млрд грн против 14,7 млрд грн убытка в прошлом году за ІІ квартал.

Доход компании от реализации составил 36,1 млрд грн за эти три месяца, а расходы – 27,2 млрд грн.

Такие результаты указывают на убыточность компании по итогам I квартала 2021 года. А именно ущерб составил 10,2 млрд грн. В то же время, экс-руководитель НАКа Андрей Коболев отчитывался о прибыли компании в 12,6 млрд грн, что значительно отличается от показателей ненадежной финотчетности PwC.

Напоминаем: Группа Нафтогаз за 2020 год получила убыток в 19 миллиардов гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Кабинет министров в апреле уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Тогда же правительство назначило с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза".

Впоследствии кадровые перестановки распространились на правление и наблюдательный совет НАКа. Так, правительство 28 сентября назначило четырех членов правления НАК "Нафтогаз" до принятия новым составом наблюдательного совета решений по управлению.

Накануне этого ЭП со ссылкой на собственные источники сообщила, что Кабинет Министров 27 сентября уволил трех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Это позволило правительству обрести полномочия наблюдательного совета и назначить четырех новых членов правления.

Перед этим КМУ уволил двух членов правления НАКа: Теклюка и Перелома.

Конкурс на новых независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" объявили только в конце октября.

Источник

убытки, Нафтогаз
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