Ахметов прикупил семь кораблей с углем

Отмечается, что импортный уголь поставят не только на ТЭС ДТЭК, но и на государственные станции.

Президент Владимир Зеленский ранее в видеообращении сообщил, что в Украину должны прибыть семь кораблей с углем.

"Кроме нашего украинского угля, будет 7 кораблей класса Панамакс, которые уже в пути и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь который, мы поставляем по морю, полностью обеспечивает потребность энергетического сектора в угле до конца года", - сказал Зеленский.