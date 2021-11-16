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Ахметов прикупил семь кораблей с углем

16.11.2021 / 11:58
Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова законтрактовала семь кораблей с углем для украинских теплоэлектростанций для прохождения отопительного сезона.

Отмечается, что импортный уголь поставят не только на ТЭС ДТЭК, но и на государственные станции.

Президент Владимир Зеленский ранее в видеообращении сообщил, что в Украину должны прибыть семь кораблей с углем.

 "Кроме нашего украинского угля, будет 7 кораблей класса Панамакс, которые уже в пути и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь который, мы поставляем по морю, полностью обеспечивает потребность энергетического сектора в угле до конца года", - сказал Зеленский.

 

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