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Из-за отсутствия топлива в Украине не работают 23 блока ТЭС и ТЭЦ

17.11.2021 / 14:00
Отсутствия топлива привело к тому, что по состоянию на 15 ноября в Украине не работают 23 блока тепловых электростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", пишет Дело.

Общая мощностью остановленных энергоблоков составляет 7,85 ГВт.

"По заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,85 ГВт", - говорится в сообщении.

При этом на 15 ноября в аварийном ремонте также не было ни одного блока ТЭС и ТЭЦ, то есть при обеспечении топливом они могут быть запущены. По данным "Укрэнерго", производство на ТЭС за 8-14 ноября по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 9,5% (до 812 млн кВт-ч), причем потребление электроэнергии в этот период увеличилось.

Причиной понижения  производства в «Укрэнерго» назвали рост объемов производства других видов генерации — АЭС (на 4%), ГЭС (на 19%) и СЭС и ВЭС (на 32,2%).

ТЭЦ, ТЭС
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