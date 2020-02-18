8 миллиардов долларов: в "Нафтогазе" уточнили оценку ущерба от захвата РФ крымских активов

В частности, размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что "Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков.

В компании напомнили, что Трибунал признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму.

"Несмотря на появление в арбитраже в январе 2017 года, Российская Федерация в дальнейшем уклонялась от участия в арбитражном производстве в течение почти трех лет. В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление о размере компенсации убытков, но не заявила ни одного альтернативного расчета убытков.

Российская Федерация не отрицает, что незаконно экспроприировала активы "Нафтогаза", но утверждает, что не должна "Нафтогазу" никакой компенсации", - говорится в сообщении.

Устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге. Окончательное решение по сумме компенсации ожидается к середине 2021 года.

Напомним: глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат.

В апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций "Укрнафта".

"Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС почти во всех регионах Украины.

50% + 1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Украинские инвесторы начали крайней мере восемь инвестиционных арбитражей против России на основании соглашения между правительствами Украины и России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 ("Инвестиционное соглашение").

18 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу "Укрнафты".

Вопрос возвращения активов Нафтогаза, которые остались на оккупированной территории Крыма не упоминаются в протоколе по транзиту газа, подписанном в декабре 2019-го.

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