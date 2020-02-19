Войти | Зарегистрироваться
11:46

среда,
19 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

СНБО утвердил объем государственного оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы

19.02.2020 / 10:23
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил основные показатели государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020, 2021 и 2022 годы.

Как сообщила пресс-служба СНБО, в 2020 году на выполнение ГОЗ планируют потратить 25,848 млрд грн. В выполнении госзаказа примут участие 14 государственных предприятий.

"Государственный оборонный заказ предусматривает финансирование мероприятий по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на общую сумму 2,53 млрд грн (9,8% общего объема ГОЗ). Из них 1,7 млрд грн будут направлены на выполнение исследовательских и опытно-конструкторских работ", - указывается в сообщении.

Отмечается, что особое внимание ГОЗ уделяет разработке и закупкам по самым важным проектам - созданию ракетной техники.

По предварительным расчетам, 90% ГОЗ будут выполнены украинскими предприятиями, что подразумевает поддержку отечественного ОПК.

Кроме того, на заседании рассматривались вопросы, непосредственно связанные с выполнением ГОЗ и техническим обеспечением сил безопасности и обороны. В частности, обсуждалась необходимость нормативно-правового обеспечения деятельности ОПК, в том числе разработка Стратегии развития ОПК Украины и соответствующих законодательных актов.

Кабинет министров получил задание внести на рассмотрение парламента проекты законов о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК, финансового оздоровления и поддержки предприятий.

"Правительству также поручено обеспечить финансирование в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета или перераспределения на другие нужды, и внести изменения в ряд государственных целевых программ в сфере ОПК в части продления срока их выполнения. В решении также содержатся поручения другим министерствам, ведомствам и государственным заказчикам по оборонному заказу", - сообщило СНБО.

Всего в 2020 году финансовый ресурс на оборону и безопасность увеличен до 245,8 млрд грн, что на 30 млрд грн больше, чем в 2019 году. Также выделен дополнительный финансовый ресурс в размере 10 млрд грн под государственные гарантии для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности.

Источник

СНБО, оборонный заказ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 февраля
18 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.