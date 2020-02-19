Команда экспертов МВФ посетит Киев – представитель МВФ в Украине

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – говорится в сообщении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

17 февраля этого года завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме - SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, однако Украина смогла получить по ней лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой. Одним из них является №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Верховная Рада в настоящее время вошла в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, который при соблюдении существующего регламента может растянуться на несколько недель или даже месяцев.

В истории Украины ранее уже были более длительные периоды, когда страна лишь выплачивала МВФ ранее полученные средства с процентами. В частности, в 2002-2007 гг. и в 2011-2013 гг. Киев выплатил Фонду соответственно SDR1,45 млрд и SDR6,43 млрд при отсутствии встречного финансирования.

В то же время в 1994-2001 гг. "нетто" поступление средств в Украину от МВФ составило SDR1,04 млрд, в 2008-2010 гг. – SDR8,72 млрд, в 2014-2018 гг. – $3,92 млрд.

В результате в целом за годы сотрудничества с Фондом Киев получил SDR22,41 млрд, выплатил SDR18 млрд, из них SDR2,47 млрд составили проценты.

В 2020-2024 гг. Украине предстоит выплатить МВФ, согласно данным на сайте Фонда, SDR6,44 млрд, в том числе SDR0,59 млрд процентов. Из этой суммы на этот год приходится SDR1 млрд, на следующий – SDR1,14 млрд.

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