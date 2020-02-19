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В Раде представили проект Фонда гарантирования кредитов под покупку земли

19.02.2020 / 17:14
На создания Фонда гарантирования кредитов под покупку земли предусмотрено 240 млн гривен. Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов на заседании аграрного комитета Верховной рады.

По его словам, поданный правительством законопроект №3047 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" подготовили в соответствии с указом президента.

"Фонд будет создан государством. Это будет отдельное учреждение, на которое в государстве предусмотрено 240 млн гривен. Но мы будем повышать этот уставный капитал, планируем где-то до 2 млрд гривен. Это даст возможность даже за первые 3 месяца предоставить на 16 млрд тела кредитов гарантирование", - заявил Милованов.

По словам министра, после принятия закона о рынке земли, Фонд сможет гарантировать кредиты на покупку земли.

"Целью деятельности фонда является обеспечение выполнения обязательств малых и средних предпринимателей до 500 гектаров по кредитным договорам перед банками. Таким образом, сможет снять вопрос доступа к финансовой системе для тех фермеров, которые, возможно, не имеют полной кредитной истории или имеют вопросы со стороны банков", - добавил он

Милованов добавил, что для работы Фонда нужно, чтобы предприятия или участники были зарегистрированы в фермерском реестре.

"Мы уже как государство будем определять критерии, кто имеет доступ к фонду. То есть это попытка решить вопрос неэффективности рынка капитала в Украине", - добавил он.

Источник

кредит, земля, фонд гарантирования
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