Глава МВФ: мировая экономика ощутит последствия коронавируса

Об этом она написала в официальном блоге перед заседанием министров финансов и глав центробанков G20 19 февраля.

"Коронавирус является наиболее актуальной неопределенностью для нас: чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения глобального масштаба, которую мы не предусматривали в январе. Это громкое напоминание того, как шаткому выздоровлению экономики могут угрожать непредвиденные события", - подчеркнула Георгиева.

Она отметила, что в Фонде рассматривают ряд сценариев развития ситуации ввиду последствий распространения вируса нового типа COVID-19.

"Если перебои от вируса завершатся скоро, мы ожидаем, что китайская экономика восстановится быстро", - отметила Георгиева.

В таком случае отрицательным результатом может стать резкое падение ВВП в Китае в первом квартале 2020 года, но лишь небольшое сокращение за весь год. В то же время распространение вируса на территории других стран будет оставаться относительно незначительным и кратковременным, что может вызвать незначительные перебои в поставках, создать ограничения для туризма и путешествий.

"Однако длительные и более серьезные вспышки (нового коронавируса - ред.) приведут к резкому и затяжному замедлению экономического роста в Китае. Глобальный отрицательный эффект будет усилен серьезными перебоями в цепочках поставок и более устойчивым падением доверия инвесторов, особенно если эпидемия распространится за пределы Китая" , - отметила глава Фонда.

В то же время она подчеркнула, что даже при лучших сценариях прогнозируемый темп глобального роста все еще имеет скромные показатели "в слишком многих частях мира". И в среднесрочной перспективе ожидается, что рост останется ниже средних исторических показателей.

"Но хотя некоторые неопределенности, такие как вирус, вне нашего контроля, мы не должны создавать новые неопределенные ситуации там, где мы можем их избежать", - подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

Напомним, в Национальном банке считают, что коронавирус, хоть и имеет влияние на товарные и финансовые мировые рынки, однако для Украины в плане экономического ущерба не представляет угрозы.

По состоянию на 19 февраля от коронавируса COVID-19 в мире умерли более двух тысяч человек. Количество больных в мире превысило 75 тысяч.

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