МВФ готов выделить "антикризисный" триллион долларов

Об этом говорится в блоге директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

"МВФ готов мобилизовать 1 триллион долларов кредитных ресурсов, чтобы помочь странам", - говорится в сообщении.

В частности, МВФ может развернуть гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с насущными проблемами в платежном балансе.

Как отмечается, на эти цели могут быть выделены 50 млрд долл. развивающимся странам.

До 10 млрд долл. могут быть предоставлены странам-членам МВФ с низким доходом путем льготных механизмов финансирования, имеющим нулевые процентные ставки.

На сегодняшний день МВФ уже имеет 40 действующих соглашений с общими обязательствами в размере около 200 млрд долларов.

Еще 20 стран проявили интерес к финансированию, помощь которым может понадобиться в ближайшие дни, говорится в блоге Георгиевой.

Кроме того, для самых бедных стран есть возможность получить доступ к Трастовому фонду МВФ по преодолению катастроф.

Таким образом, МВФ может поддержать 189 стран-членов МВФ и продемонстрировать ценность международного сотрудничества.

"Только благодаря обмену, координации и сотрудничеству мы сможем стабилизировать мировую экономику и восстановить ее полноценное здоровье", - отметила Георгиева.

По последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, сейчас в мире зафиксировано уже 169 387 случаев коронавируса, количество умерших составляет 6513 человек, выздоровели 77257 человек.

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