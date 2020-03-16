Бахматюк хочет втянуть главу ФГВФЛ в махинации с выплатами долгов VAB банка?

Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут в интервью изданию "Новое время" заявила, что предложение Олега Бахматюка по выплате долгов VAB банка государству является наиболее выгодным для бюджета.

“Бахматюк стал первым, кто официально изъявил желание пойти по такому сценарию. Какая у него мотивация? Ему надо вести и развивать бизнес, идти дальше, что очень сложно в обстоятельствах, когда по нему есть ряд уголовных производств, ему и нескольким участникам его команды вручено подозрение. Нам же надо, чтобы он вернул деньги государству и кредиторам. А источником возврата денег является тот же бизнес. Поэтому Украине, мне кажется, очень важно сейчас воспользоваться этой синергией и попробовать все-таки пойти по этому пути”, - заявила глава Фонда.

Напомним, Бахматюк предлагает выплатить 8 миллиардов в течение семи лет, а в качестве "задатка" он готов сразу внести 0,5 млрд грн.

Главу ФГВФЛ понять можно, она обеспокоена долгами Фонда перед государством, которые составляют 48 млрд грн непосредственно сам долг и более 67 млрд грн процентов. Однако она не учитывает личность олигарха, который известен своими махинациями и голословными обещаниями вернуть деньги, пишет СпецКорр.

Одной из последних махинаций, как мы уже писали, была попытка Бахматюка получить в долг 10 млрд долларов под гарантии государства. Эту схему пресек бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

Так же известны мифические факты возвращения олигархом мифических долларов в качестве возврата долгов.

Например, в феврале 2018 года Бахматюк обвинил Гонтареву в том, что она специально «положила» VAB Банк.

«Это все было в кабинете главы администрации президента. Я привез деньги, и когда Гонтарева поняла, что мы реально выводим банк из-под удара, она, как черт из табакерки, вытянула письмо (первого замдиректора-распорядителя МВФ Дэвида) Липтона и довела ситуацию до абсурда. Нужно было взять у Бахматюка $200 млн и, в случае чего, ввести временную администрацию позже – если бы ситуация не изменилась. Тогда банк можно было бы спасти, но цель была иная» – сказал тогда Бахматюк.

Другими словами, он пытался убедить чиновников, что принес в АП 200 миллионов долларов – т.е. 2 тонны в стодолларовых купюрах, которые он запаковал в чемоданчик и принес на встречу…

Светлане Рекрут, главе ФГВФЛ, перед принятием решения по долгам VAB банка следует учитывать «темную» личность владельца банка, его лживые обещания и постоянные попытки решить свои проблемы за чужой счет.