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За срывом продаж активов VAB Банка стоит Олег Бахматюк?

27.02.2020 / 16:29
Олигарх планирует начать торги с государством – сумма в 8 миллиардов может упасть в два раза

Фонд гарантирования вкладов заявил, что готовит обращение в правоохранительные органы с требованием отреагировать на возможный сговор председателя Ассоциации защиты вкладчиков Арсена Маринушкина с лицами, заинтересованными в непродаже активов ПАО VAB Банка, принадлежащего скандально известному бизнесмену Олегу Бахматюку.

В ФГВФЛ отмечают, что целью сговора является срыв продажи активов банка.

В связи с тем, что ликвидация ПАО VAB Банка заканчивается в марте текущего года, можно с уверенностью сказать, что от срыва продаж в плюсе будет только Олег Бахматюк. Как пишет СпецКорр, об этом сообщают источники в Фонде.

Ситуация дает ему возможность заявить, что он предлагал огромную сумму по сравнению с той, которую удалось выручить от продажи активов.

Как рассказали источники СпецКорра, олигарх планирует начать торги с государством – сумма в 8 миллиардов, которую Бахматюк якобы готов был заплатить за свой банк, может упасть в два раза. Мотивация проста – вынудить государство согласиться, если активы все равно не продаются.

ФГВФЛ, VAB Банк, Бахматюк
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