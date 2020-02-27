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Промышленное производство в Украине в январе 2020 года снизилось на 5,1% к январю-2019

27.02.2020 / 10:23
Промышленное производство в Украине в январе 2020 года снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года, тогда как в январе прошлого года был зафиксировано снижение на 3,3% к аналогичному месяцу предыдущего года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду, 26 февраля.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2020 к январю-2019 сократилось на 4,7%.

Госстат указывает, что по отношению к последнему месяцу прошлого года промышленное производство в первом месяце этого года упало на 8,4%, однако с учетом сезонного фактора - рост на 1,2%.

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промпроизводство, Промышленное производство
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