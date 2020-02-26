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Зеленский выступает за гарантированный рынок сбыта украинского угля, создание Госкомитета углепрома

26.02.2020 / 12:10
За гарантированный рынок сбыта украинского угля и создание государственного комитета по угольной промышленности выступает президент Украины Владимир Зеленский.

"Должен быть гарантированный рынок сбыта и этот рынок – украинские ТЭС. Государство должно защитить украинский уголь, для этого нужен энергетический баланс на последующие 10 лет, где было бы отображено, сколько угля будем добывать", – сказал он 25 февраля на совещании работников угольной отрасли в Киеве во вторник.

По словам президента, сейчас Украина добывает больше угля, чем может продать, но это не должно быть проблемой шахтеров. "Задача профильного министра – определить, каким должен быть энергобаланс, какая доля должна принадлежать тепловой генерации", – указал Зеленский.

Он также поддержал идею представителей отрасли о создании Государственного комитета по угольной промышленности.

"Мы это обязательно сделаем", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент считает необходимым создать координационный центр трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером-министром развития громад и территорий Денисом Шмыгалем при обязательном участии в нем представителей угольных предприятий, местной власти, в частности, глав облгосадминистраций.

"Проблемы дальнейшего развития отрасли должны решаться систематически и системно", – констатировал глава государства.

Помимо этого, он сообщил, что Министерству развития громад и территорий необходимо разработать программу справедливой трансформации угольных территорий, которая будет включать, в частности, программу доступа к образованию детей работников угольной отрасли и поддержку пожилых людей.

По его словам, согласно этой программе, ни одна шахта не может быть закрыта до тех пор, пока ее работники не будут обеспечены другой работой с достойной оплатой.

"Трансформация угольной отрасли должна быть справедливой. Это длительный процесс, в течение которого будут постепенно создаваться социально-экономические возможности для развития угольных территорий", – подчеркнул Зеленский.

Обращаясь к министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю, он акцентировал внимание на важности комплексного решения вопросов работников отрасли.

"Когда вы говорите с шахтерами о будущем, нужно сначала решить их прошлое. И когда вы решите их проблемы, они только тогда начнут вам доверять. Только так", – констатировал Зеленский.

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уголь, Зеленский, рынок уголь
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