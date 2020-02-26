Зеленский назначил куратором по трансформации угольной отрасли экс-менеджера Ахметова

Об этом он сказал, выступая 25 февраля на всеукраинском совещании работников угольной отрасли.

"Кабмин должен создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем. Обязательно включить в состав представителей угольных предприятий, местных властей, губернаторов, соответствующих областей", - подчеркнул Зеленский.

Он также поручил Минэкоэнерго определить потребность украинской энергетики на ближайшие 10 лет.

"Задача профильного министерства - определиться, каким должен быть энергобаланс угля, и какая в нем доля тепловой генерации. В целом мы будем двигаться таким путем. Должен быть гарантированный рынок сбыта угля. Этот рынок сбыта - украинские ТЭС.

Второе: государство должно защитить украинский уголь. Нужен долгосрочный энергетический баланс. Нужно понять, сколько угля нам нужно на следующие 10 лет", - добавил он.

Напомним: президент Владимир Зеленский предложил энергетической компании ДТЭК Рината Ахметова приватизировать неприбыльные шахты, и готов в случае необходимости оказать содействие решению вопроса с Антимонопольным комитетом.

4 февраля Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее ивано-франковского губернатора Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль, который занимал должность ивано-франковского губернатора, также стал вице-премьер-министром. Алена Бабак эту должность не занимала.

С января 2018 года по август 2019 года Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, принадлежащей Ринату Ахметову.

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