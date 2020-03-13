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НБУ: планы вводить валютные ограничения отсутствуют, резервов для сглаживания колебаний достаточно

13.03.2020 / 15:23
Национальный банк (НБУ) не планирует вводить валютные ограничения, резервов для сглаживания валютных колебаний достаточно, сообщил заместитель главы центробанка Олег Чурий.

"Нет никаких планов вводить валютные ограничения – у нас достаточные валютные резервы, чтобы сглаживать валютные колебания. Введение любых ограничений будет, скорее, негативно влиять на настроения рынка", – сказал Чурий на пресс-брифинге в четверг, 12 марта, в Киеве.

Основной спрос на валюту формируют украинские компании, добавил он.

Со своей стороны глава НБУ Яков Смолий, отвечая вопросы журналистов, заявил, что в настоящее время регулятор не рассматривает вариант дефолта.

"О дефолте. Мы не видим оснований для развития таких событий в стране. И не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта", – отметил Смолий.

Источник 

НБУ, валютные ограничения
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